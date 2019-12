Rösler ferdig i Malmö trass Europa-eventyr

sport

Malmö offentleggjorde avgjerda om å avslutte samarbeidet med tyskaren fredag. Det har i lengre tid vore spekulert i at Röslers dagar i klubben var talte.

Malmö-sjef Daniel Andersson opplyste på ein pressekonferanse at partane ikkje er samde om kva veg som er den rette for klubben vidare. Rösler seier magekjensla til sjuande og sist sa at det var rett å slutte.

– Ei vanskeleg avgjerd eg ikkje har tatt på bakgrunn av kjensler. Eg har tenkt lenge og hardt på henne, sa tyskaren.

51-åringen, som har ei fortid som trenar i både Lillestrøm, Viking og Molde, leidde torsdag Malmö til cupspelet i Europaligaen. Avansementet vart sikra med ein krutsterk 1–0-siger borte mot Ståle Solbakkens FC København i duellen som var døypt «Slaget om Norden».

Malmö enda på sølvplass i Allsvenskan denne sesongen etter ein dramatisk innspurt. Håpet om gull levde heilt inn i siste serierunde.

Uwe Rösler fekk spørsmål om framtida si i klubben etter triumfen på torsdag i København.

– Det eg kan seie, er at alt kjem til å bli klart dei neste dagane, lydde svaret.

Tyskaren vart tilsett som Malmö-trenar for halvtanna år sidan.

Malmö-sjef Andersson omtaler resultata tyskaren har skapt i klubben som «ekstraordinære».

