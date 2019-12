Solskjær om United-milepæl: – Det ligg i DNA-et vårt

sport

United når milepælen ingen annan Premier League-klubb er i nærleiken av i heimemøtet med Everton på Old Trafford.

Rekka av kampar med minst ein spelar i kamptroppen frå eigne rekker starta mot Fulham på Craven Cottage heilt tilbake i 1937. Ole Gunnar Solskjær legg ikkje skjul på at han er opptatt av å vidareføre den 82 år lange tradisjonen.

– Det er noko vi er stolte av og som ligg i DNA-et vårt, seier han ifølgje Sky Sports.

– Denne klubben er bygd på å ha unge, lokale gutar og akademispelarar som går gradene, og det legg vi æra vår i, legg til han.

Kristiansundaren peikar på at spelarane som har bakgrunn frå Old Trafford-klubbens akademi, «veit kva som skal til for å vere ein Manchester United-spelar».

Historie

Heimemøtet på søndag med Everton handlar samtidig om meir enn berre milepælen på 4000 kampar. Solskjærs United skal òg prøve å halde fram den fine trenden laget har vore inne i den siste tida.

Førre veke vart det siger mot både Tottenham og byrival Manchester City i Premier League, og torsdag vart AZ Alkmaar sabla ned med 4–0 i Europaligaen.

Etter ein haust som har vore ein resultatmessig berg-og-dal-bane, har Solskjærs mannskap fått vind i segla. Nordmannen er samtidig forsiktig med å bli for optimistisk.

– Førre veke var bra, men det er historie no. Gruppa rører seg samtidig i rett retning, seier han.

Tøff motstandar

Det poengmessige oppsvinget den siste tida har løfta United til femteplass på tabellen. Opp til den viktige fjerdeplassen skil det fem poeng.

Solskjær vil ikkje ha fokus på topp fire-diskusjonen.

– Eg tenker ikkje på sånt i desember. Ikkje i det heile. Det er altfor mange kampar i desember, januar, februar, mars og april, seier han.

– Vi må berre halde fram med det vi gjer og utvikle laget, legg kristiansundaren til.

Søndag ventar eit Everton-lag som har løfta seg etter at Duncan Ferguson erstatta sparka Marco Silva i managerstolen.

– Eg såg kampen mot Chelsea, og det er eit lag som kjem hit for å gjere det vanskeleg for oss, seier Solskjær.

(©NPK)