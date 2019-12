VIF henta dansk trenar

sport

Jensen har skrive under ein toårskontrakt med Oslo-klubben, skriv VIF på nettstaden sin.

– Dette er ein klubb og eit lag i stor utvikling, som har tatt steg frå lågare divisjonar og opp til toppen. No går jobben ut på å utvikle eit stabilt topplag i Noreg som kan bite frå seg i Europa. Det triggar meg veldig, seier han.

Jensen trena tidlegare det svenske topplaget Rosengård, som han leidde til seriegull, to cuptitlar og to kvartfinalar i Meisterligaen. Merittane gjorde han til ein god kandidat for Vålerenga, erkjenner sportssjef Eli Landsem.

– Jack gav eit godt inntrykk tidleg i prosessen og kan vise til gode resultat frå eit nivå vi kan samanlikne oss med. Han er tydeleg, dedikert og har mange av dei eigenskapane vi såg etter i ein ny trenar, og dette har vi igjen fått stadfesta frå fleire hald, seier Landsem.

Landsem tok over trenaransvaret for VIF på slutten av sesongen i år. Monica Knudsen, som var sjukemeld frå jobben som hovudtrenar, bytte jobb til å bli utviklingssjef i klubben.

6. januar startar Jensen og Vålerenga-spelarane sesongoppkøyringa på Valle.

