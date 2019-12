Guardiola kan miste assistenttrenar til rival: – Skjer det, så skjer det

sport

Både Everton og Arsenal er på jakt etter nye trenarar etter at høvesvis Unai Emery og Marco Silva har fått sparken i dei to klubbane. Guardiolas assistenttrenar Arteta har tidlegare spelt i begge klubbane, og er eitt av dei heitaste namna som blir nemnde i samband med dei to ledige trenarjobbane.

Guardiola har ifølgje Daily Mail ikkje snakka med assistenttrenaren sin om framtida i Manchester, men legg ikkje skjul på at 37-åringen er ein viktig del av trenarteamet sitt. Han held likevel døra open for at Arteta kan forlate jobben for å prøve seg som manager.

– Skjer det, så skjer det, sa Guardiola etter at Manchester City hadde knust Arsenal 3–0 i London søndag.

– Vi er klare til å prate når han er det, men dette er privat. Vi ønsker ikkje gjere det ukomfortabelt.

Arteta har aldri tidlegare vore sjeftrenar eller manager tidlegare, men rykta skal ha det til at Arteta har forbløffa Manchester-klubben med trenareigenskapane sine.

City-spissen Gabriel Jesus, som har skåra fem mål på dei tre siste kampane for City, seier han trur Arteta har det som skal til for å tre ut av skuggen til Guardiola.

– Han har hjelpt mange spelarar. Når eg ønsker å trene avslutningar etter trening, kjem han alltid og hjelper meg, seier Gabriel Jesus.

– Han er ein fantastisk person og ein fantastisk manager. Heilt ærleg veit eg ikkje kva han tenker om karrieren sin, men eg håper han kan finne sin eigen veg og bli lykkeleg, sa Arteta.

(©NPK)