Olsbu Røiseland står over verdscuprenn

I Frankrike blir det i helga sprint, jaktstart og fellesstart, men det blir utan 29-åringen på startstreken.

– Det er for å få ein lengre treningsperiode i jula og for å stå sesongen bra ut. Eg trur det blir bra å dra heim for å få ein treningsperiode. Eg kjenner at eg er litt sliten allereie, seier ho til NRK.

Olsbu Røiseland har vore på det norske laget som har vunne stafett i både Östersund og Hochfilzen i sesonginnleiinga. I Austerrike laurdag sikra ho sigeren for Noreg med ein knallsterk sisterunde.

I tillegg imponerte ho stort i dei første individuelle renna i sesongen då ho kom på andreplass på verdscupsprinten i Sverige. Den plasseringa sikra ho med fantastisk fart i sporet.

Det store målet for skiskyttarane denne sesongen er VM i Italia i februar.

