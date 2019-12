Shaqiri ber Liverpool-spelarane nyte klubb-VM

sport

Onsdag skal Jürgen Klopps menn i aksjon i klubb-VM i Qatar. Dei europeiske meisterligavinnarane møter den mexicanske klubben Monterrey i semifinalen sin.

Monterrey er med i turneringa som vinnar av Meisterligaen for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (Concacaf).

Shaqiri er den einaste Liverpool-spelaren i troppen som har spelt i turneringa tidlegare. Sveitsaren har tilmed òg vunne klubb-VM, då han med Bayern München slo Raja Casablanca 2–0 i 2013.

– Det er spesielt sidan ein speler mot klubbar frå ulike nasjonar, så det er ei utruleg oppleving, seier Shaqiri til Liverpools nettstad.

– Eg har vunne turneringa tidlegare, og det var utruleg. Det er òg viktig for klubben, det er eit stort og viktig trofé. Vi vil gjere alt for å vinne, seier midtbanespelaren.

– Det blir ei moglegheit til å vinne og ta med eit nytt trofé tilbake til Liverpool.

Unggutar i ligacupen

Saman med Liverpool går brasilianske Flamengo rett inn i semifinalen i turneringa. Flamengo, som nyleg vann Copa Libertadores i Sør-Amerika, møter Al-Hilal frå Saudi-Arabia.

Omtrent samtidig som Liverpool speler semifinalen sin i klubb-VM, blir kvartfinalen spelt i ligacupen.

Med to kampar på to kontinent på to dagar må Liverpool stille med eit sterkt redusert mannskap mot Aston Villa i kvartfinalen. Liverpool-manager Klopp trua med å trekke laget frå ligacupen, men endar opp med å sende A-laget til Qatar og la U23-laget spele kvartfinale.

– Vi måtte gjere det på denne måten. Men det er ei fin moglegheit for dei unge spelarane, seier Klopp.

Andre kvartfinalar i ligacupen: Everton–Leicester, Manchester City–Oxford og Manchester United–Colchester.

