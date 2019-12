Hopp: Pedersen droppar verdscuprenn i Sveits

sport

Søndag vart Pedersen nummer 38 i verdscuprennet i tyske Klingenthal. I eit forsøk på å finne tilbake til godforma før den tysk-austerrikske hoppveka har 23-åringen no bestemt seg for å hoppe over verdscuprenna i Sveits i helga.

– I samarbeid med leiinga har eg bestemt meg for å trene heime i ro og mak. Eg skal hoppe mykje, og forhåpentleg finn eg ut av mykje inn mot jul. Eg fann aldri heilt ut av bakken i Klingenthal. Målet er å finne godforma inn mot hoppveka, seier Pedersen i ei pressemelding frå skiforbundet.

Tidlegare i sesongen sette Pedersen karrierebeste med niandeplass i Wisla. No skal det jobbast hardt for å finne tilbake til taktene som vart viste i Polen.

– Robin skal trene teknikk heime, medan resten av laget skal til Engelberg. Han treng nokre økter for å finpusse teknikken, slik at han er optimalt førebudd til starten av hoppveka, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Laga til dei to World Cup-renna i Engelberg blir først klart gjennom onsdag.

