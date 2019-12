Kristoff går glipp av Tour de France – syklar Giroen i staden

sport

– Vi har tre sprintarar, så vi blir fordelte rundt på Grand Tours. I år køyrer eg Giroen. Eg skal ikkje til Tour de France. Det blir nytt for meg, men eg ser fram til det. Det er lenge sidan eg har vore i Giroen. Eg har ikkje ein etappesiger der, så det er målet. Eg har vore nær før, seier Kristoff til kanalen.

Han har sykla Tour de France dei siste sju åra. I 2014 vann han to etappar, medan han vann sisteetappen på Champs-Élysées i 2018.

I 2011 og 2012 sykla Kristoff Giro d'Italia, og han vender tilbake til det italienske storrittet i 2020. Dei tre såkalla Grand Tours innan sykling er Giroen, Touren og Vuelta a España.

– Tour de France er det største løpet. Det er litt kjipt ikkje å køyre. Men eg vil køyre for eigne sjansar, og det får eg fleire av i Giroen, seier Kristoff til TV 2.

UAE-laget sender Kristoffs spurtkollega Fernando Gaviria til Tour de France, medan det belgiske talentet Jasper Philipsen skal sykle for etappesigrar i Vueltaen.

Neste års Giro d'Italia startar i Budapest 9. mai og blir avslutta i Milano 21. mai.

Frå før er det klart at den norske proffen Kristoffer Halvorsen skal sykle Giroen for det nye laget sitt EF, og at han blir spurtar på laget der.

Fakta om syklisten Alexander Kristoff:

* Alder: 32 år (fødd 5. juli 1987 i Oslo)

* Bustad: Stavanger

* Idrett: Sykling

* Profflag: UAE Team Emirates

* Sivilstatus: Gift med Maren Kristoff. Saman har dei sønene Liam og Leo.

* Utvalde merittar: 3 etappesigrar Tour de France (12. og 15. etappe i 2014, 21. etappe i 2018), Gent–Wevelgem 2019, EM-gull 2017, VM-sølv 2017, Flandern rundt 2015, Milano–Sanremo 2014, OL-bronse 2012.

