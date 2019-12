Nicklas Bendtner ferdig i FC København

sport

Stjernespissen skreiv i september under på ein halvårskontrakt med Ståle Solbakkens klubb, men skal no altså ikkje få forlengt opphaldet.

Dermed har Bendtner spelt den siste kampen sin for klubben. No vurderer han si eiga framtid.

– No skal eg tenke meg godt om. Eg må kjenne etter om eg skal prøve meg på eit nytt eventyr eller seie stopp, seier Bendtner.

Den tidlegare Rosenborg-spissen fekk seks ligakampar for klubben, to frå start, men fann ikkje vegen til nettmaskene. Han skåra derimot eitt mål (mot Nordsjælland) på dei to cupkampane han fekk med den norske trenaren sin.

– Det er ingen tvil om at eg hadde ein draum om at eg skulle få meir speletid, og kanskje ein lengre avtale, men eg respekterer avgjerda til Ståle, seier Bendtner.

Stolt

– Eg er stolt over at eg fekk spele i FCK-drakta og skåre mål i Parken, som var ein av draumane mine som fotballspelar. Eg vil gjerne takke alle i klubben og ikkje minst fansen for den behandlinga eg fekk i klubben, held han fram.

Bendtner vart presentert som FCK-spelar i starten av september. 31-åringen er ein av Danmarks største fotballstjerner, men karrieren har ikkje gått heilt som mange spådde då Bendtner i ung alder spelte for Arsenal.

Spissen kom til den danske hovudstaden etter to og ein halv sesongar i Rosenborg. I den første sesongen sin i Trondheim vart dansken toppskårar i Eliteserien med 19 skåringar. Sidan gjekk det tyngre.

Bendtner har i karrieren spelt for Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK. Han har 81 landskampar og 30 mål for Danmark.

