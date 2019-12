Hopp: Håre får verdscupdebut i Engelberg

sport

20-åringen Håre frå Vikersund får dermed verdscupdebuten sin i Sveits, der det er kvalifisering fredag kveld.

– Eg syntest det var litt overraskande å bli tatt ut, men det er veldig morosamt å få vere med i verdscupen. Eg gleder meg veldig, seier ein spent Håre.

Bækkelagshopparen Ringen sikra norsk kvoteplass til den tysk-austerrikske hoppveka med solid hopping i kontinentalcupen i Ruka førre helg.

Ringen hadde verdscupdebuten sin i Nizjnij Tagil i fjor.

I helga skadde Markeng korsbandet og menisken i kneet då han fall i Klingenthal. For han er denne sesongen over.

– Det er trist at Markeng ikkje får vore med til Engelberg eller hoppveka, men det gir ein annan utøvar moglegheita til å vise kva han er god for. Vi tar med oss to nye og lovande hopparar til Sveits. Ringen er tilbake i verdscupen etter å ha hoppa inn kvoteplassen, og han er dermed først i rekka. Håre får plassen til Robin Pedersen, som skal trene heime i Noreg fram mot hoppveka, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Daniel-André Tande fekk ein smell i ankelen då han fekk ei løpsk ski i beinet under trening i Klingenthal fredag. Han hoppa rennet på søndag med ein del smerter og problem, men også han er klar for innsats i Engelberg.

Dette er det norske laget til dei to individuelle renna i Engelberg laurdag og søndag:

Johann André Forfang (Tromsø SK), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Daniel-André Tande (Kongsberg), Sondre Ringen (Bækkelaget), Anders Håre (Vikersund).

