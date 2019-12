Solskjærs første 12 månader i United: Paris-mirakelet, halvparten sigrar og opptur i desember

sport

Han tok over etter José Mourinho. Solskjær ligg på nøyaktig 50 i sigersprosent så langt.

– Dette året har gått veldig fort, og det har vore ei glede, seier Solskjær om jubileet i eit intervju med Uniteds nettside.

Dette er Solskjærs United-år månad for månad:

Desember (2018): Nyheita om Solskjær-tilsetjinga kjem 19. desember. Han landar i Manchester same kveld og blir dagen etter presentert. Solskjær vinn debuten med 5–1 borte mot den tidlegare arbeidsgivaren sin Cardiff. Kort etter blir det 3–1 heime over Huddersfield i Solskjærs Old Trafford-retur.

Januar: Suksessen held fram for fullt denne månaden. United vinn fem av seks kampar. Ein av sigrane kjem borte mot Arsenal i FA-cupen. Ein annan mot Tottenham i London i Premier League.

Februar: Flyten held fram for Solskjær, men det bygger seg òg opp utfordringar. Fire sigrar på seks kampar. Blant desse 0–0 heime mot Liverpool. Paris Saint-Germain vinn 2–0 på Old Trafford i Meisterligaen og påfører Solskjær det første tapet hans i jobben. Samtidig trur dei aller fleste at Meisterliga-toget går i første sluttspelsrunde.

Mars: Dette blir ein månad blanda med suksess og trøbbel. United slår PSG borte i det som blir kalla «Mirakelet i Paris». Ei VAR-avgjerd gir United straffe og avgjer kampen. Sigeren gjer at Solskjær kort etter får jobben på permanent basis med ein kontrakt til sommaren 2022. To tap rett etter PSG-triumfen er starten på ein blytung periode for nordmannen.

Trøbbel

April: No kjem resultat som gjer at Solskjærs jobb verkeleg byrjar å komme i fare ifølgje engelske ekspertar. Seks tap på åtte kampar, blant desse to nederlag mot Barcelona i Champions League, øydelegg statistikken hans heilt. 0–4 borte mot Everton blir følgt av heimetap mot Manchester City.

Mai: Ikkje noko å glede seg over for nordmannen her. 1–1 borte mot nedrykksklare Huddersfield og 0–2-nederlag heime mot nedrykkaren Cardiff set eit stygt punktum for sesongen.

Juni: Solskjær får beskjed om at han ikkje får nokon sportsdirektør til rådvelde den kommande sesongen. Spekulasjonane rundt Paul Pogbas framtid set ny fart, men United er klar på at han ikkje er til sals. Real Madrid-trenar Zinédine Zidane flørtar vidare med Pogba.

Juli: United besøker Oslo og møter Kristiansund. Der kjem Solskjærs son Noah inn. Romelu Lukaku og Alexis Sánchez blir stadig meir aktuelle for andre klubbar. Desse forsvinn frå klubben noko seinare.

August: United slår til og vinn 4–0 over Chelsea i ligaopninga i Premier League, men framhaldet er ikkje bra med eit tap (Crystal Palace) og to uavgjorde (Wolverhampton og Southampton).

Slo storlag

September: Ingen god månad med to sigrar, eitt tap og to uavgjorde.

Oktober: Den negative trenden held fram med 0–0 mot AZ Alkmaar og tap 0–1 borte mot Newcastle. Posisjonen til Solskjær blir igjen sett under kritisk gransking.

November: Ikkje mykje hjelp å få i starten av ein ny månad. United taper borte mot Bournemouth i ein kamp Solskjærs tidlegare elev Joshua King avgjer. Ein miks av sigrar og tap sender manageren inn mot desember.

Desember: Julemånaden blir ein opptur for Solskjær. På berre fire dagar vinn United 2–1 over både Tottenham i Mourinhos Old Trafford-retur og Manchester City borte. Samtidig gir United frå seg fire poeng ved å spele uavgjort mot Aston Villa og Everton heime.

Fakta om Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær etter eitt år i klubben:

* Kampar: 54

* Sigrar: 27

* Uavgjort: 13

* Tap: 14

* Sigersprosent: 50

* Aktuell: Torsdag har han vore manager i Manchester United i eitt år.

