Zuccarello-scoring for Wild i 2-3-tap i Las Vegas

Mats Zuccarello kombinerte flott med Eric Staal og banka inn 1–0 i eit overtalsspel under armen på Marc-André Fleury i Knights målet.

I midtperioden utlikna først heimelaga ved Chandler Stephenson, medan Shea Theodore sende heimelaga i leiinga heilt mot slutten av perioden.

I tredje periode sette Tomas Nosek 3-1-målet for Knights, og Wild kom litt for langt etter. Mot slutten tok dei ut målvakta og 2,15 minutt før slutt reduserte Zach Parise for Wild. Fleire mål vart det ikkje.

Det var Mats Zuccarellos åttande mål og dei 19. målpoenga hans denne sesongen. Han spelte 19.31 minutt av kampen, og 5. 09 minutt av dei i overtal.

Minnesota som fekk ein tøff start på sesongen, står no med 37 poeng på 34 kampar og ligg nest sist i Central Division.

Spesielt for møtet i spelebyen var at ute på isen stod tre spelarar frå topp ti frå 2003-draftet i NHL. Knights-målvakta Fleury var førstevalet, medan Staal var andrevalet. Også Wilds andre målskårar Parise var med blant dei ti første vala i det draftet.

