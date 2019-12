Putin hardt ut mot dopingutestenging

sport

Førre veke vedtok styret i Det internasjonale antidopingbyrået WADA å stengje ute Russland frå OL, VM og andre større konkurransar i fire år framover.

På ein pressekonferanse i Kreml torsdag kalla Putin utestenginga «urettferdig».

– Ei kvar straff bør vere individuell, sa Putin på den oppsummerande pressekonferansen sin med referanse til WADA-vedtaket.

– Vi gjer alt vi kan for at russisk idrett skal vere rein, sa presidenten.

Fråsegna kjem same dag som det er venta at Russlands antidopingbyrå vil ta stilling til om WADA-avgjerda skal ankast til valdgiftsretten for idretten CAS i Sveits.

(©NPK)