Sykkelrittet Tour of Norway avlyst

Også kommunesamanslåingar, sponsortørke og mindre statlege tilskot enn antatt har bidratt til at det norske etapperittet ikkje blir avvikla i 2020, melder procycling.

– Det har vore kontakt med nokre selskap den siste tida, men ingen med pengar har sagt: Dette skal vi få til, seier Roy Hegreberg til nettstaden.

Alexander Kristoff vann 2019-utgåva av Tour of Norway.

Tidlegare i haust opplyste Hegreberg at ein mangla rundt seks millionar for å kunne få arrangementet for neste år i hamn.

Totalt har regjeringa sett av 25 millionar til internasjonale sykkelritt i Noreg på statsbudsjettet for neste år. 15 av dei er øyremerka Arctic Race of Norway, medan Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skulle ha resten.

Mykje tyder på at Ladies Tour of Norway får ein betydeleg del.

Allereie no skal arrangørane starte arbeidet med å få til eit ritt i 2021.

– Arbeidet med 2021 byrjar på eit tidleg tidspunkt, så det er bra. Skal vi ha dette arrangementet, så må det økonomiske på plass. Vi må jobbe vidare med tilskotet frå det offentlege, og vi må bringe tilskota frå kommunane tilbake til nivået i år. Vi treng rett og slett føreseielegheit på eit tidleg tidspunkt, seier Hegreberg.

