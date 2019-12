Tysk «dopinglege» tiltala for alvorleg kroppsskade

sport

I tråd med dei tyske reglane oppgir påtalemakta ikkje namnet på legen, men i etterkant av politiaksjonane under OL kom det fram at det dreidde seg om Mark Schmidt i Erfurt. Saman med fire «hjelparar» er han no tiltala på fleire punkt for å ha organisert doping for utøvarar i fleire idrettar, blant dei sykling og fleire vinteridrettar.

Ifølgje påtalemakta var blodoverføringar og tilføring av veksthormon ledd i ein «sofistikert behandlingsplan» som skulle hjelpe utøvarane å prestere betre og samtidig minimere faren for avsløring gjennom dopingprøver. Tiltaleskriftet er på 145 sider, skriv ARD.

Tiltalepunktet om kroppsskade stammar frå ein episode i 2017 då ein kvinneleg utøvar skal ha fått alvorlege biverknader etter å ha fått overført raude blodlekamar. Den tiltala legen skal ha forsikra henne om at prosedyren var heilt ufarleg, sjølv om det ikkje var tilfelle.

Fem utøvarar vart arresterte då politiet aksjonerte mot bustadene deira under ski-VM i Austerrike og samtidig mot heimen og kontora til legen i Erfurt. Politiet og antidopingorgana i mange europeiske land og USA har vore involverte i etterforskinga.

Tidlegare skiløpar Max Hauke vart i oktober dømd til fem månaders fengsel for idrettsleg bedrageri, og skitrenaren Mati Alaver fekk førre månad ein dom på eitt års fengsel i heimlandet Estland.

Den tyske påtalemakta opplyser at 23 utøvarar frå åtte land er identifiserte som mottakarar av bloddoping gjennom doping-ringen, men at det berre er utøvarar som bur i Tyskland og har brukt doping etter 2015, då den tyske lova vart endra, fell under jurisdiksjonen deira og kan tiltalast.

Legen skal ha drive med blodbehandling av utøvarar sidan 2011.

Blant utøvarane som har vorte stengde ute for å ha nytta tenestene til doping-ringen, er den italienske sykkelryttaren Alessandro Petacchi, som har vunne poengtrøya i tre Grand Tour-ritt.

(©NPK)