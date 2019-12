– Pogba blir ikkje seld i januar

sport

Det blir spekulert heftig om at Paul Pogba ønsker seg bort frå Old Trafford. Men på pressekonferansen på fredag avviste Solskjær kategorisk at det er aktuelt å selje Pogba.

– Han er i trening og det er vi glade for. Nei, han blir ikkje seld i januar, sa United-trenaren.

Pogba har berre spelt seks kampar for Manchester United denne sesongen. Han pådrog seg ein ankelskade i kampen mot Southampton 31. august. Han var tilbake i ligacupkampen mot Rochdale 25. september og spelte mot Arsenal fem dagar seinare. Sidan då har han ikkje kunna spele.

– Vi veit vi har ein av dei beste spelarane i verda når han speler bra. Han treng tid på å komme tilbake i form, men han vil bli viktig for oss, sa Solskjær.

