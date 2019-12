Handball: Noreg speler OL-kvalifisering i frykta arena i Montenegro

sport

Dermed speler det norske laget i ein frykta arena i Podgorica. Montenegro vart nummer fem i VM og er særs gode.

Det er Det internasjonale handballforbundet (IHF) som bestemte spelestadene. Turneringa går over berre tre dagar i perioden 20.–22. mars, og det betyr at det ikkje er lagt inn kviledagar.

Dei to beste frå kvar pulje får OL-billett. Dette er dei to andre gruppene:

I Spania: Spania, Sverige, Argentina og Senegal.

I Ungarn: Russland, Serbia, Ungarn og Kina.

Frå tidlegare er Japan, Sør-Korea, Nederland, Brasil, Frankrike og Angola klare for OL-turneringa. Ho blir spelt i perioden 26. juli–9. august.

Noreg har vunne to OL i kvinnehandball (2008 og 2012) i tillegg til to sølv og to bronse.

