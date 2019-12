Østberg klar for Tour de Ski: – Eg er veldig glad for å vere tilbake på startstreken

sport

Vinnaren i førre sesong av Tour de Ski har tidlegare hatt startnekt i verdscupen sidan ho ikkje oppfylte krava i Noregs skiforbund sin helseattest. No er Østberg endeleg friskmeldt og med i Tour de Ski-troppen.

Det vart klart då kvinne- og herretroppen til Tour de Ski vart offentleggjort måndag ettermiddag. Østberg oppfyller helsekrava og får dermed sjansen til å forsvare sigeren frå Tour de Ski førre sesong.

– Ut ifrå ei totalvurdering så er det helsemessig forsvarleg at Ingvild startar i Tour de Ski, og det vil bli gjort vurderingar undervegs, seier medisinsk ansvarleg Øystein Andersen i Skiforbundet langrenn i ei pressemelding.

– Eg er veldig glad for å vere tilbake på startstreken og saman med gjengen på tur. Det blir sjølvsagt spennande å sjå korleis det blir og konkurrere igjen. Kanskje treng eg nokre renn for å komme i gang og kjenne på korleis dette fungerer, så får resultata bli det dei blir. Det viktigaste no blir å kjenne på gleda av og vere på start igjen, og deretter ta det steget for steg, seier Østberg sjølv.

Med i kvinnetroppen får ho òg med seg mellom anna Therese Johaug, som stod over touren førre vinter for å førebu seg til VM i Seefeld.

I herretroppen var det ingen store overraskingar. Johannes Høsflot Klæbo er med for andre gong og vil prøve å forsvare tour-tittelen frå førre sesong, etter oppkøyring heime i Trøndelag.

Troppen:

Kvinner: Therese Johaug (IL Nansen), Heidi Weng (IL BUL), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum IL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb), Ragnhild Haga (Åsen IL), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (IL Heming), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Kari Øyre Slind (Oppdal IL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL, Team Veidekke Midt-Noreg)

Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Erik Valnes (Bardufoss og omegn IF), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Pål Golberg (Gol IL), Sjur Røthe (Voss IL), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger IF), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer Skiklub, Team Veidekke Innlandet).

