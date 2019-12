Guardiola om overlegne Liverpool: – Å ta dei igjen er urealistisk

sport

For sjølv om City har vunne to på rad og slo Leicester i helga, er det elleve poeng opp til Liverpool. Og dei raudkledde frå Merseyside har i tillegg spelt ein kamp mindre enn Manchester City, sidan dei spelte finale i klubb-VM i helga. City har 38 poeng etter 18 kampar, medan Liverpool er på topp med 49 poeng etter 17 kampar.

Pep Guardiolas menn vann ligaen førre sesong, poenget føre Liverpool. Det skjer ikkje i år, trur den spanske trenaren.

– Eg får håpe at Leicester gjer jobben mot Liverpool i neste kamp, men vi har òg ein ekstremt tøff kamp borte mot Wolverhampton. Det er urealistisk å tenkje at vi kjem til å ta igjen eit lag som har vunne 60 av dei siste 70 kampane, seier Guardiola etter 3-1-sigeren over Leicester laurdag.

På «Boxing Day» skal Liverpool til Leicester, som ligg poenget føre City. Ned til Chelsea på 4.-plass er det seks poeng for dei lyseblå frå Manchester.

– Viss Liverpool taper eit par kampar og vi vinn, veit eg ikkje kva som kjem til å skje, men eg er ikkje veldig optimistisk. Eg trur ikkje dei kjem til å tape fire eller fem av dei neste ti, elleve, tolv kampane, fordi dei er eit ekstremt sterkt lag, seier trenaren.

– Vi må roe ned og spele som vi gjorde mot Leicester for å vinne kampar og kvalifisere oss for meisterligaen.

