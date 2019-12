Klæbo om å droppe verdscuprenn i Planica: – Veldig glad eg valde å bli heime

sport

Medan landslaget gjekk lagsprint under veldig tøffe forhold i slovenske Planica søndag, gjorde Klæbo seg klar til å gå Rindalsrennet. Det lever han veldig godt med.

– Eg er veldig glad for at eg valde å bli heime, i alle fall når du ser vêret (i Planica) og litt med tanke på at eg fekk høyre frå smørjaren min som er der nede, at det ikkje var den beste reisa heller, med forseinkingar på bagasjen og litt sånt, sa Klæbo til NTB.

Gjekk Rindalsrennet

Med Tour de Ski rundt hjørnet, følte Klæbo at det var best å gjere førebuingane heime i Trøndelag.

Søndag gjekk og vann han Rindalsrennet, føre mellom anna landslagskamerat Niklas Dyrhaug. Køyreturen på eit par timar fram og tilbake mellom Granåsen og Rindal var verd det synest Klæbo.

– Eg kunne heilt sikkert ha fått med meg Niklas og køyrt hardøkt i Granåsen, men vi snakka saman og fann vel eigentleg ut at det blir noko anna å få eit startnummer på brystet. Då er det verd den køyreturen.

Fleire hadde òg møtt opp for å sjå trønder-helten på nært hald, noko som gjorde det ekstra gøy for Klæbo.

– Eg synest det er artig å komme hit. Når du ser kor mange som tar turen og er med og går skirenn, så er det artig. Eg hugsar sjølv kor artige dei helgane her var, det var høgdepunktet i helga. Vi får sjeldan moglegheit til å vere med på sånne ting, med verdscup kvar helg.

Hjelp frå familien

Valet om å ta køyreturen for å gå Rindalsrennet vart tatt kvelden før. Då ringde Klæbo til sine næraste for å sikre seg køyrehjelp.

– Eg bestemte meg klokka kvart over ti i går. Så ringde eg han (far Haakon) som var på julebord og det var han (morfar Kåre) og, så det var berre å få dei til å stoppe inntaket og passe på at dei var køyrbare i dag tidleg, humra Klæbo.

Men sjølv om familien koser seg på julebord, ligg ikkje Klæbo på latsida i opplading til Tour de Ski medan han er heime på «juleferie».

– Planen er at eg skal halde trykket oppe. Eg hadde ein økt i dag tidleg før eg reiste hit der det vart eit skirenn, og så skal eg heim og ta endå ei økt. Det er sånn dagane blir no.

Tour de Ski neste

Til helga byrjar Tour de Ski, der Klæbo skal prøve å forsvare sigeren i touren samanlagt frå førre sesong. 23-åringen er spent før den årlege touren.

– Eg skal gjere det eg kan for å vere med og kjempe. Så får eg håpe at kropp og hovudet speler på lag, det er mange faktorar som må spele inn. Det blir nokre spennande romjulsdagar, avslutta Klæbo.

Den første etappen i Tour de Ski for Klæbo og dei andre landslagsherrane er 15km fri teknikk, laurdag 28. desember, i Lenzerheide i Sveits. Touren blir avslutta søndag 5. januar, med 10km i Val di Fiemme i Italia.

(©NPK)