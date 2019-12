Ruben Gabrielsen klar for Toulouse

sport

Toulouse ligg sist i Ligue 1 etter halvspelt sesong. Den tidlegare arbeidsgivaren til Daniel Braaten har vunne berre tre av 19 kampar i serien, og klubben har tapt ni kampar på rad. I fem av desse har laget sleppt inn tre mål eller meir.

Gabrielsen spelte 26 kampar for Molde denne sesongen og var fast midtstoppar for dei blåkledde som vann Eliteserien. Han har vore i Molde sidan 2015, men no er altså midtstopparen klar for nye eventyr i Frankrike.

27-åringen var på utgåande kontrakt med Molde. Han har skrive under på ein treårsavtale, ifølgje den franske klubbens nettsider. Der kjem det òg fram at Gabrielsen skal spele med nummer 4 på drakta.

(©NPK)