Guardiola håper Agüero blir verande i Manchester City

Agüero har slite med ein muskelskade den siste månaden, men fekk eitt minutt i 3-1-sigeren over Leicester førre laurdag. Totalt har det vorte ni mål på 13 Premier League-kampar denne sesongen.

Argentinaren har totalt scora 244 mål for klubben etter at han vart kjøpt frå Atlético Madrid for 38 millionar euro i 2011. Den noverande kontrakten går ut i 2021.

BBC skriv at det er mykje som tyder på at Agüero skal tilbake til Argentina når han ein gong skal forlate City. Men klarer Guardiola og City-leiinga å halde på Agüero lenger enn til 2021?

– Han kan bli verande, men det avheng av den fysiske tilstanden og kva han ønsker. Å erstatte han vil vere ein av dei største utfordringane mine fordi han er uerstatteleg, seier den spanske trenaren.

Agüero vart ein klubbhelt allereie i den første sesongen sin då han på overtid mot Queens Park Rangers sette inn målet som sikra klubben deira første tittel sidan 1968.

– Det er den viktigaste augneblinken i denne klubben. Meir viktig enn å – forhåpentlegvis ein gong – vinne meisterligaen. Det var mykje større enn å vinne fire titlar ein sesong. Og det var han som avgjorde det, seier Guardiola.

