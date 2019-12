Carlsen verdsmeister i lynsjakk for tredje gong på rad: – Enorm lette

sport

I det første partiet av to moglege i omspelet vart det remis, før Carlsen var best i det andre og vann. Han sette Nakamura sjakk matt og vann overlegent.

– Det andre partiet byrjar med at eg gjer ein fingerfeil. Eg slår ut løparen hans når eg har tenkt å slå ut bonden. Eg var heilt paralysert i nokre sekund og tenkte: «Kva skjer no?", seier Carlsen til NRK etter triumfen og held fram:

– Så spelte eg roleg etter det og tenkte eg at eg måtte utlikne og satsa på armageddon. Så spelte han litt aggressivt og eg låg nokon bønder føre. Eg tenkte det var no eller aldri. Heldigvis gjekk han feil og eg vann i stor stil.

Dermed har nordmannen vunne tre verdsmeisterskap i lynsjakk på rad. Han vann òg i Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull frå Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

– Det var ein enorm lette å vinne denne finalen. Det hadde vore veldig surt om det hadde gloppe heilt til slutt, sa Carlsen.

Sigeren i lynsjakk-VM gjer at han no har kopiert den historiske VM-trippelen frå 2014. Tittelen på måndag er Carlsens tolvte VM-tittel i karrieren.

– Det er godt å ha alle tre titlane igjen. Eg har venta lenge på det, seier Carlsen til VG.

Dramatikk mot 16-åring

Carlsen opna bra måndag og såg ut til å vinne lynsjakk-VM komfortabelt då han hadde ei klar leiing med eitt poeng på Nakamura med to parti igjen.

– For å vere heilt ærleg, trudde eg det var avgjort då eg leidde med eitt poeng og to rundar stod att, seier Carlsen til VG.

Så spelte Carlsen to remis på rad, samtidig som Nakamura vann dei to partia.

Det gjorde at begge hadde 16,5 poeng etter dei 21 partia, noko som igjen førte til at dei to sjakkgigantane møttest i omspel. Det var første gong det vart spelt omspel i lynsjakk-VM.

Der var Carlsen sterkast og vann.

Regjerande meister

Carlsen har poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den sette han då han vart verdsmeister i 2018. 29-åringen var regjerande verdsmeister i lynsjakk og forsvarte tittelen måndag. Den har han no har hatt sidan 2017.

Laurdag tok han den første VM-tittelen sin i hurtigsjakk sidan 2015, og Carlsen er òg regjerande verdsmeister i langsjakk.

(©NPK)