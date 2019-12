sport

Det får TV 2 stadfesta dagen etter at 19-åringen signerte for Bundesliga-klubben. At Haaland er tildelt draktnummeret, kjem òg fram av nettbutikken til klubben.

Haaland overtar med det draktnummeret til Sergio Gómez som er lånt ut til spanske Huesca. Pierre-Emerick Aubameyang spelte med nummer 17 på ryggen fram til han melde overgang til Arsenal i januar 2018.

Sjølv om draktnummer 30 var ledig i Bundesliga-klubben, fall valet på nummer 17 for den talentfulle rogalendingen.

