Johaug reagerer på forskjellsbehandling: – Synd at dei tar bort bonussekunda på distanserenn

Årets Tour har allereie fått tyn frå fleire herreløparar. Russiske Sergej Ustjugov meiner mellom anna at han ikkje er så interessant lengre når det blir forandra til sprint og kortare fellesstartar, skriv VG.

Johaug på si side reagerer på at sprintsigrar og sigrar i distanserenn blir behandla ulikt i touren. I sprintane får vinnaren 60 sekund bonussekund i kvart renn. I distanserenna derimot, er det ikkje bonussekund til vinnaren.

– Eg synest det er litt synd at dei tar bort bonussekund på distanserenna. Slik som i går, når det er fellesstart og når det er enkeltstart i Toblach, at ein kunne fått nokre bonussekund for at ein faktisk vinn eit skirenn der også, på lik linje med sprint, seier Johaug til VG.

Johaug føler ikkje at touren er designa for at ho skal tape etappeløpet, men at det er underhaldninga som styrer.

– Det er vel meir for at det blir spenning, tippar eg, seier Johaug.

Sprintlandslagstrenar Arild Monsen meiner årets opplegg gjer samandraget tettare.

– Det er om å gjere og verne spenninga og ha det tett. Dette er det fjortande året med Tour de Ski. Det fungerer TV-messig og publikumsmessig, men at vi sjonglerer og ser på litt andre måtar når det gjeld gjennomføring er berre bra, seier han.

Johaug står som storfavoritt til å vinne Tour de Ski. På sprinten søndag rauk ho ut allereie i kvartfinalen. Dermed overtok russiske Natalja Neprjajeva samanlagtleiinga.

Johaug jaktar den tredje samanlagtsigeren sin i Tour de Ski.

