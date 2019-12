Magnus Carlsen verdsmeister i lynsjakk for tredje gong på rad med siger i omspel

sport

Carlsen hadde ei klar leiing med eitt poeng på Nakamura med to parti igjen, men spelte to remis på rad, samtidig som Nakamura vann.

Det gjorde at begge hadde 16,5 poeng etter dei 21 partia, noko som igjen førte til at dei to sjakkgigantane møttest i omspel. Det var første gong det vart spelt omspel i lynsjakk-VM.

I det første partiet av to moglege vart det remis, før Carlsen var best i det andre og vann. Han sette Nakamura sjakk matt og vann overlegent.

Dermed har nordmannen vunne tre verdsmeisterskap i lynsjakk på rad. Han vann òg i Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull frå Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

(©NPK)