Casper Ruud siktar høgare

– Eg føler eg ligg godt an. Neste sesong blir viktig. Ikkje berre for å forsvare det eg har gjort, men for òg å ta det endå lenger. Ein må prøve å ta nye steg, men det ser ut til å bli eit utfordrande år sjølv om eg ligg høgare ranka enn for eitt år sidan, seier Caper Ruud til NTB.

Førre sesong nådde han mange mål, og han møtte mellom anna Roger Federer i Roland-Garros. Det vart tap i strake sett, men erfaringa tar han med seg.

– Eg har ei god kjensle og har trent bra og gleder meg til at sesongen byrjar, seier han.

Duellar med Nadal

Etter at årets sesong var over konkurransemessig i Milano i oktober, var det først nokre rolege veker før han starta oppkøyring med knallhard trening på Nadals treningsakademi på Mallorca.

På sosiale medium vart det avslørt knalltøffe treningsduellar med Nadal.

– Det har vore mykje trening, så det har vore godt med litt avslapping i jula for å bygge overskot til dei kommande turneringane, seier Ruud, som feira jula saman med familien på Snarøya.

Vil delta i OL

Førre sesong klarte Ruud å etablere seg blant dei 50–60 beste på ATP-rankinga. Held han fram framgangen, vil han òg sikre ein plass i OL-turneringa i Tokyo.

– OL er ganske kult og eit mål. Det er ein spesiell konkurranse i OL, men ein må berre sjå korleis det går i starten av sesongen. Forhåpentlegvis får eg ein god start og kan forsvare plasseringa på rankinga.

Ei morosam turnering kan det òg bli på graset i Wimbledon, der nordmannen debuterte i fjor, men rauk ut i 1. runde for den hardtservande amerikanaren John Isner.

Wimbledon

– Det blir små delmål i løpet av sesongen. I Wimbledon hadde det vore gøy å vinne ein kamp. Det hadde vore ekstremt morosamt og noko faren min, Christian, aldri klarte, seier Ruud.

Før Australian Open i Melbourne skal Ruud saman med Viktor Durasovic spele i nyvinninga ATP Cup i Perth og møte USA, Russland og Italia.

– Det blir tøffe motstandarar og ein pangstart. Det blir bra opplading med tanke på Australian Open. Eg får tre bra kampar og det blir spennande og gøy å vere med, seier Ruud.

Etter nasjonsturneringa i Perth skal Ruud spele ATP-turneringa i Auckland i New Zealand. Det er ei turnering han har spelt dei siste åra som førebuing til Australian Open.

