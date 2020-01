Aker heldt i eit kvarter mot serieleiar Vipers

sport

Det var jamt fram til 7-7, men så gira Vipers opp eit par hakk og drog ifrå til 14-8-leiing stoppa på 19–10 ved sidebyte. Spesielt Marta Tomac var treffsikker for dei ferske NM-vinnarane før pause. Ho stoppa på seks mål.

I andre omgang var det klasseforskjell på laga og Vipers gav seg ikkje før dei var 15 mål framfor i målprotokollen.

Henny Reistad som var tilbake etter skade til NM-finalen vart kåra til den beste spelaren på sitt lag. Ho vart òg toppskårar for Vipers med åtte mål på ti forsøk.

For Aker var det målvakta Vilde Johansen vart kåra til sitt lags beste. Lagets mest målfarlege var Karoline Lund med 12 mål.

Med sigeren auka Vipers serieleiinga til 5 poeng på Storhamar.

Nesten for Byåsen

Tapande finalist Storhamar tok imot Byåsen og det enda med poengdeling etter 24–24.

Bortelaget kom best i gang på Hamar før heimelaga fekk i gang skytset. Byåsen leidde med eitt mål til pause. Det vart heller ingen god start på andreomgang for heimelaget, og gjestene takka for invitten og drog ifrå til 18–21. Heimelaga skjerpte seg og avslutta best og rodde i land eitt poeng. Elise Skinnehaugen kunne vorte matchvinnar i sluttminuttet, men forsøket enda i stanga.

Emilie Hovden scora sju mål for Storhamar, medan Anna Kallestad var giftigast hos Trondheims-laget, også ho med sju mål.

Dermed ligg trønderane likt med Storhamar. Begge lag har 17 poeng.

Forvandling

Jamt var det òg mellom Sola og Tertnes, men det var gjestene frå Bergen som stakk av med alle poenga etter 25-24-siger. Laget opplevande ei total forvandling i andre omgang.

Sola med Camilla Herrem i spissen hadde få problem mot Tertnes i 1. omgang. Etter snaue kvarteret var laga oppe i ein åttemålsleiing. Det heile synest å gå mot ein klar heimesiger. Men gjestene krympa forspranget til fem mål halvvegs.

I andreomgangen var det nærast eit nytt Tertnes-lag som gjekk på banen. Laget brukte tolv minutt til å komme à jour. Dei utnytta den gode perioden sin og drog ifrå med eit par måls leiing. Det vart jamt heilt inn før Madeleine Hilby scora det siste målet i kampen til 25–24.

Martha Barka vart kåra til Solas beste og stoppa på fire mål. Herrem hadde tre mål på tre forsøk i 1. omgang, men bomma på alle tre forsøka i den dårlege andreomgangen. Hos Tertnes vart Tint Abdulla åttemålsscorar og kåra til lagets beste.

Med sigeren stadfesta Tertnes fjerdeplassen på tabellen med 15 poeng. Sola er sist med sine 2 poeng.

