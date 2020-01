Den fryktlause hopphelten: – Han har høgare terskel

sport

Onsdag kveld gjekk romerikingen til sengs på Hotel Mercure i Garmisch-Partenkirchen etter ein dag han aldri vil gløyme. På nattbordet stod det synlege provet på at han nokre timar tidlegare hadde teke Noregs 14. siger i nyttårshopprennet.

Den gedigne triumfen for 21-åringen kom på ingen måte heilt ut av det blå. Romerikingen har teke store steg sidan førre sesong og har etablert seg i verdstoppen denne sesongen. I Garmisch-Partenkirchen stemde alt.

Etter at jubelscenene hadde lagt seg, snakka landslagssjef Alexander Stöckl varmt om Lindviks ekstremt offensive hoppstil og at han «ser ut til å vere framtida». Austerrikaren meir enn antyda at 21-åringen er den av dei norske som hoppar mest «kobayashisk» – altså likt hoppvekeleiar Ryoyu Kobayashi.

Ingen vits å halde att

Offensiv er stikkordet for det meste Lindvik gjer i hoppbakken. I eit lengre intervju med NTB for ei tid tilbake peika Stöckl på nettopp det då han skulle framheve hoppvekeheltens aller største styrkar.

– Lindvik er heilt uredd. Han får ein beskjed i bakken, og så gjer han det. Han tenkjer ikkje konsekvensar, sa austerrikaren engasjert.

Han avviste samtidig at villskapen står i fare for å ta overhand hjå Lindvik.

– Det har han veldig god kontroll på sjølv. Eg trur nok at han er god til å vurdere risiko. Han er ikkje galen, men han har nok rett og slett høgare terskel. Det er bra, smilte Stöckl.

Konfrontert med utsegnene frå sjefen ler Lindvik godt.

– Skal ein bli betre, må ein gjere det trenaren seier. Viss han seier eg skal gjere noko, gjer eg det. Det er berre å kline til. Når eg slepper bommen, er det ingen vits i å halde att.

– Du kan godt kalle det kontrollert galskap, legg han til.

Tøffing

Stempelet som tøff og fryktlaus har han gjort seg fortent til. Førre sesong avslutta romerikingen med å falle stygt i skiflygingsbakken i Planica. Til alt hell slapp han alvorlege skadar.

Eit par veker tidlegare hadde han i tillegg falle ikkje mindre enn to gonger under Raw Air – først i Holmenkollen og deretter på Lillehammer.

Faren for den slags episodar er no betydeleg redusert. Grepa som er tekne sidan førre sesong, har ikkje berre gjort han til ein betre skihoppar. Med på kjøpet fekk han òg redusert risiko for ublide møte med unnarennet.

– Han har vorte tryggare fordi han har endra teknikken i flygefasen. Han har ikkje like høg kurve som han hadde tidlegare, men flyg meir parallelt med bakken til landinga, sa landslagssjef Stöckl i det nemnde intervjuet med NTB.

– Han er ikkje sånn at han fell fordi han er varsam. Han fell fordi han ikkje har kontroll på grunn av for store krefter. Det å handtere energien i flygefasen på rett måte fører til at han er meir stabil, utdjupa han.

Onsdag tangerte Lindvik bakkerekorden i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Bakkerekord var det òg då han landa på 148 meter i Klingenthal under Sommar Grand Prix-rennet på plast i sesongoppkøyringa. Begge gonger stod 21-åringen fjellstøtt.

Landar støtt gjer han forhåpentlegvis òg i Innsbruck og Bischofshofen. I så fall kan det pågåande hoppvekeeventyret bli endå meir minneverdig for den nye stjerna til norsk hoppsport.

