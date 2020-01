Derfor vart sensasjonsmannen skihoppar: – Litt ironisk

sport

Onsdag tok 21-åringen Noregs 14. siger i det klar mest prestisjetunge enkeltrennet i hoppsporten. Triumfen i Garmisch-Partenkirchen kom 3953 dagar etter at han gjorde sitt aller første skihopp 6. mars 2009. Den datoen har han nemleg nyleg skaffa seg full kontroll på.

– Eg brukte han i nyttårstalen min, og måtte bla tilbake i nokre gamle arkiv i forkant, smiler hoppsensasjonen til NTB.

Han har sett seg til rette ved eit bord i baren på utøvarhotellet i Innsbruck. Smilet er breitt og 21-åringen verkar avslappa sjølv om han har det klart mest hektiske døgnet i karrieren bak seg. Alle ville ha ein bit av han etter sigeren i nyttårshopprennet.

Ikkje rart Lindvik hadde trøbbel med å slå seg til ro då lyset vart sløkt på hotellet i Garmisch-Partenkirchen.

– Eg fann ikkje heilt roa, men då eg først sovna, hadde eg sove over vekkarklokker og alt som er i dag. Eg merka ikkje at ho ringde ein gong, men hadde tydelegvis skrudd ho av, ler 21-åringen.

Pappa kom med hoppski

Dagen etter venta nye intervju med norske medium. Sitjande ved bordet med NTB mimrar Lindvik tilbake til dagen då pappa Trond kom heim med hoppski til han i 2009. Dei hadde opphavet fått av kameraten Øivind Grønn, mangeårig trenar i Kollenhopp.

10 år gamle Lindvik spente på seg skia og likte raskt aktiviteten han hadde vorte introdusert for.

– Deretter drog vi til Rælingen, og tilfeldigvis var det hopptrening akkurat den dagen. Eg syntest det var veldig gøy, og deretter berre heldt eg fram, fortel han.

At pappa Trond skulle komme heim med hoppski, gav samtidig relativt høge odds. Fotball, alpinski eller langrennsutstyr hadde vore meir naturleg.

– Fatter'n var idrettsmann då han var ung han òg. Han dreiv med fotball, alpint, langrenn – stort sett alt som er av vinteridrettar med unntak av skihopping, ler Lindvik.

Sjølv var han òg innom både handball, langrenn og badminton i oppveksten, men idrettsvalet fall altså på aktiviteten faren ikkje var det minste erfaren i.

– Han synest det er litt ironisk, smiler Lindvik, som dermed ikkje har kunna trekke så mykje vekslar på opphavet med omsyn til terping av hoppteknikk.

– Nei. Hadde eg høyrt på han då eg var liten, hadde eg nok ikkje vore der eg er i dag, ler 21-åringen.

Pappa Trond har samtidig lagt ned sine timar i form av køyring, smørjing av ski og den slags.

Ringde først

Det treningsmessige i oppveksten har nemnde Øivind Grønn i lang større grad bidratt med.

– Eg har trena under Øivind sidan eg byrja med skihopping. Det er derfor eg har hatt eit lite fortrinn på den tekniske biten samanlikna med mange andre på min alder. Eg har trena tusenvis av timar med grunnhopp heime hos han, fortel Lindvik.

Onsdag var barndomstrenaren på plass i Garmisch-Partenkirchen og fekk sjå eleven ta den første verdscupsigeren i karrieren. Høvet kunne ikkje vore større.

Etterpå var dei to raskt i kontakt med kvarandre.

– Han var den første som ringde. Han var heilt slått ut, smiler Lindvik.

Samtalen med Grønn vart den første av mange. Telefonen til hoppsensasjonen glødde i timane etter triumfen. Han rakk etter kvart å lese alle gratulasjonane før dagen var over.

– Det som overraska meg mest var at det var så mange som følgde med. Det er veldig moro, seier 21-åringen, som innrømmer at oppstyret stel krefter.

– Eg kjente litt på at det vart veldig mykje i går, og at det var veldig uvant for meg. Men så lenge ein får kvilt og slappa av mellom slaga, går det bra, smiler han.

Fredag er det kvalifisering i Bergiselbakken i Innsbruck. Då må batteria vere fullada igjen.

