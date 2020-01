Ibrahimovic landar i Milano torsdag

sport

Den 38 år gamle svensken skal ifølgje fleire kjelder lande i Milano torsdag, for å ta den medisinske sjekken. Det skriv det svenske nyheitsbyrået TT. Deretter er det forventa at Ibrahimovic reiser til treningsanlegget åt Milan, Milanello, for å trene med dei nye lagkameratane sine.

Førre veke signerte han ein kontrakt ut sesongen, med moglegheit til å forlengje ytterlegare eitt år. Svensken spelte for Milan mellom 2010 og 2012, og han har alltid snakka varmt om klubben. Ibrahimovic, som kjem frå LA Galaxy, blir offisielt presentert som Milan-spelar på ein pressekonferanse fredag.

Møter Thorsby måndag

Milan, som har hatt ein svak sesong så langt, speler sin neste kamp heime mot Morten Thorsbys Sampdoria måndag. Dei raudsvarte frå Milano ligg på ein 11.-plass på tabellen etter 17 spelte kampar, med berre 21 poeng. Juventus og Inter toppar tabellen med 42 poeng.

Det er enno uklart om Ibrahimovic, som ikkje har spelt kamp sidan 25. oktober, blir med mot Sampdoria.

Torsdag morgon la spissen ut eit bilde på Instagram-kontoen sin av dei berre føtene sine – med teksten «Ikkje arroganse. Sjølvtillit».

