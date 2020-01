Johaug klar for Tour de Ski-finish: Blir tirra og inspirert av tap

sport

I comebacksesongen sist år tapte ho berre eitt einaste distanserenn, og det var mot Stina Nilsson i Canada. 1. nyttårsdag kom det andre «nederlaget» då Ingvild Flugstad Østberg spurtslo henne på jaktstarten i den tredje etappen av årets Tour de Ski i Toblach.

I samandraget er det 22 sekund ned til Østberg og Russlands Natalja Neprjajeva føre den 4. etappen på fredag i Val di Fiemme.

– Korleis blir du påverka av at Østberg pressar deg slik ho gjer?

– Det er inspirerande og moro at lagvenninner lykkast. Eg har trena mykje saman med Ingvild og veit kva ho er god for. Eg er stolt over det ho presterte på jaktstarten i Toblach, sa Johaug då ho møtte media i Italia torsdag.

– Blir du stressa av det?

– Nei.

– Korleis er det å høyre at du har godt av å bli sett på plass? Til og med landslagstrenar Geir Endre Rogn meinte det etter rennet i Toblach?

– Ja. Det er eg samd i sjølv òg. Eg synest det berre er motiverande at eg blir slått. Det tirrar meg berre og gjer at eg må jobbe med spurtane mine, og at eg må gjere meir før oppløpet startar.

– Korleis var det å stå opp etter å ha tapt eit skirenn?

– Eg føler ikkje at eg tapte eit skirenn. Eg kom på 2.-plass og var med heilt inn til målstreken. Eg er kjempefornøgd med løpet. Det var berre at Ingvild var hakka betre enn meg på oppløpet.

Lovar

Løypene på VM-stadion frå 1991, 2003 og 2013 er hardare enn i Toblach og burde passe Johaug bra, men ho minner om at ho vart slått av både Ingvild Flugstad Østberg her sist gong ho deltok i Tour de Ski for tre år sidan.

Rett nok enda det med siger til slutt.

– Eg ligg i ein veldig bra posisjon. Eg har aldri leidd Tour de Ski midtveges før, og noko må eg ha gjort rett så langt. Eg skal love at eg ikkje gir meg før eg er på toppen av slalåmbakken, sa Johaug.

Johaug er førebudd på at det blir ein tre–fire stykk som er med og kjempar om sigeren til slutt i løpet på fredag. Ho forventar inga hjelp frå lagvenninnene i kampen om samanlagtsigeren.

Gale

Sjølv om det ventar ein klassisk sprint laurdag der 31-åringen ikkje har styrken sin, er Dalsbygds-jenta likevel skyhøg favoritt til å vinne Tour de Ski for tredje gong med tanke på kor god ho er i alpinbakken Alpe Cermis.

– Er det i det heile noko som kan gå gale for deg i dei tre siste etappane?

– Det er mykje som kan gå gale. Du må ha god dagsform alle tre dagane. Her er det ikkje noko som er gitt enno. Du må gjere det beste ut av moglegheitene du får, og det er i bakken det blir avgjort.

– Kva er realistisk tidsdifferanse mellom deg og konkurrentane opp bakken historisk sett?

– Det er vanskeleg å seie. Eg har kanskje hatt beste etappetid før med ein differanse frå 40 sekund til eitt minutt. Eg ligg bra an, men vi skal gjere to løp til før vi kjem til den motbakken. Eg er nøydd til å vere med oppe der for i det heile å ha sjanse på sigeren.

