Robertson: – Klopp er meir enn ein manager

Liverpool speler torsdag kveld den første kampen sin for året når dei møter Sheffield United på heimebane. Med siger kan dei raudkledde igjen leie Premier League med heile 13 poeng – og det med éin kamp mindre spelt enn laga bak.

På 19 kampar står Liverpool med imponerande 18 sigrar og éin uavgjortkamp. Skotske Andrew Robertson er éin av mange som har blomstra under Klopps leiing, og i eit intervju med Talksport fortel 25-åringen om kva Klopp har hatt å seie for både han og resten av Liverpool-laget.

– For oss er han meir enn ein manager. Sjølvsagt set han opp laget og bestemmer taktikken. Spelarar som ikkje får spele, vil vere skuffa til tider – og det er naturleg, men måten han kjem til deg og forklarer det på, gjer det mykje enklare, fortel Robertson og omtaler Klopp som ein farsfigur som alle spelarane ser opp til.

– Viss du nokon gong treng noko, er han der for deg. Vi er mykje borte frå familiane våre, og han er den som driv oss framover, og det er så viktig, held Robertson fram overfor Talksport.

Meiner Klopp har alt

Liverpool-backen fortel at han har spelt under fleire gode managerar, men at ingen overgår Klopp, som han meiner har «heile pakken».

Sjølv om Liverpool har sikra seg ei særs solid leiing i Premier League, seier Robertson at dei heile tida tar éin kamp av gongen – og at det er for tidleg for Liverpool-fansen å ta på seg partyhattane.

– Alle ønsker å vere det første laget som slår oss denne sesongen, og alle ønsker å vere dei som hindrar Liverpool i å vinne ligaen, seier han.

Dersom Liverpool går gjennom Premier League-sesongen utan tap, kopierer dei Arsenals bragd frå 2003/2004-sesongen. Då tapte ikkje laget åt Arsène Wenger éin einaste seriekamp.

Varslar roleg januarvindauge

I kampen på torsdag mot Sheffield United må Liverpool framleis klare seg utan Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren, Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip og Fabinho. På pressekonferansen på onsdag fortalde Klopp at Liverpool ikkje planlegg nokon storhandel i januarvindauget av den grunnen – då det ofte er vanskeleg å gjere dei verkeleg gode signeringane midtveges i sesongen.

– Eg veit at overgangsvindauget er ope. Det er alltid vanskeleg. Men vi kjem truleg ikkje til å vere altfor aktive. Vi får sjå kva som skjer, men det er ikkje sannsynleg, sa Klopp, ifølgje Liverpool Echo.

Den tyske manageren har allereie henta japanaren Takumi Minamino frå RB Salzburg, som var ein av Liverpools motstandarar i gruppespelet i Meisterligaen.

