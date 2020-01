Samuelsen ferdig i FK Haugesund

sport

Samuelsen ikkje blir å sjå i FKH-drakt kommande sesong då låneavtalen med West Ham er avslutta.

– Vi skulle gjerne behalde Martin hos oss, men vi visste det ville bli veldig krevjande i konkurranse med andre interessentar. Vi har sett stor pris på å ha Martin her i FKH, men no held karrieren hans fram ein annan stad. Vi ønsker Martin alt godt i framhaldet, seier FK Haugesunds sportslege leiar, Eirik Opedal, til Haugesunds nettside.

Samuelsen kom på lån til FK Haugesund frå West Ham føre 2019-sesongen og spelte 39 kampar og skåra 14 mål for klubben frå heimbyen.

Ingen West Ham-dialog

Når Haugesunds Avis spør Opedal om Samuelsen er tilbake på trening i West Ham, svarer den sportslege leiaren at han ikkje veit kvar 22-åringen er no – og at klubben for augneblinken ikkje har nokon dialog med den engelske klubben.

– Det er ikkje nokon vits så lenge spelaren ikkje veit kva han vil. Men inntrykket mitt er at ein overgang frå West Ham til FKH vil ordne seg viss Martin vil til oss, seier Opedal til avisa.

FKH baserer seg likevel på at Samuelsen ikkje speler for dei kommande sesong.

Samuelsens kontrakt med West Ham går ut 30. juni i år.

