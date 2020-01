Kane ute på ubestemt tid etter strekk i bakre lårmuskel

sport

– Eg trur vi må belage oss på ein periode utan han, sa portugisaren på ein pressekonferanse før FA-cupkampen mot Middlesbrough i helga.

Kane var svak i 0-1-tapet for Southampton 1. januar og måtte gå av banen etter 75 minutt. Like før strekte Kane seg for å setje ballen i mål, men flagget kom opp for offside samtidig som Kane fekk ei kjenning.

– Viss du spør meg, trur eg meir på dårlege nyheiter enn gode. I alle fall når du ser korleis han gjekk av banen onsdag. Han tenkte ikkje på det to gonger, han brukte ikkje meir enn to sekund før han var bestemd på å gå av.

Mourinho ser ikkje særleg lyst på tida framover utan stjernespissen sin, som har notert seg for elleve mål på 20 ligakampar så langt denne sesongen.

– Han er uerstatteleg, men vi må gjere det beste ut av det.

Klubben sjølv skriv på heimesidene sine at Kane har pådratt seg ein strekk i bakre lårmuskel i venstrebeinet.

Eriksen kan forsvinne

På same pressekonferanse snakka Mourinho om situasjonen rundt Christian Eriksen, som slit med speletid.

– Enten kan han bli samd med ein klubb etter sesongen, eller så kan han finne seg ein ny klubb i januarvindauget. Men det er klubben som eventuelt bestemmer det. Og så er det ei moglegheit at han blir.

Eriksen er attraktiv på overgangsmarknaden. Italienske Inter har lenge vore interesserte i tenestene til dansken, som scora på eit lekkert frispark mot Norwich 28. desember.

(©NPK)