Knall og fall då Uhrenholdt Jacobsen vann

sport

– Dette var kanskje årets mest blide pall, sa Jacobsen til NRK etter triumfen.

– Eg hadde ikkje så mykje planar før løpet. Det handla om å vere med og ikkje bli stressa. Eg fekk det akkurat som eg ville, sa Uhrenholdt Jacobsen, som også skrytte av gode ski.

Dramatikk

Heming-løparen utnytta dramatikken mot slutten av løpet. Nokre få hundre meter før mål vart Ingvild Flugstad Østberg påkøyrd bakfrå av Therese Johaug, med det resultatet at staven til Gjøvik-løparen knakk og både ho og Johaug vart hekta av teten.

Før uhellet hadde Gjøvik-løparen posisjonert seg bra ned den siste bakken. Men på veg opp den siste bakken gjekk ho i bakken.

– Det skjer på det verst tenkelege tidspunktet. Eg kjende meg veldig bra, og eg kjende at eg hadde eit ekstra gir før den siste bakken. Det var surt på ein dag der eg kunne vore med og kjempa om sigeren, sa Østberg til NRK.

– Må stå på føtene

Johaug tapte òg tid i kollisjonen med Østberg, og hadde ingen god dag i sporet. Tidleg i løpet måtte ho i bakken i ei av utforkøyringane.

– Eg kjende at det ikkje heilt var dagen min etter det første fallet. Skal ein vere med i toppen, må ein halde seg på føtene, sa Johaug til NRK.

Ho leier samanlagt og har 19 sekund ned til Østberg på andreplassen.

Sveriges Ebba Andersson markerte seg under heile løpet og kapra andreplassen, medan tyske Katharina Hennig jubla for tredjeplassen.

– Det er ekstra gøy at det er ein tyskar på pallen i dag, sa Uhrenholdt Jacobsen etter løpet.

Tapte

Natalja Neprjajeva tapte terreng til dei to norske og ligg no over halvminuttet bak i samandraget.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ligg på fjerdeplass, berre 33 sekund bak Johaug. Ho ser fram til sprinten på laurdag.

– Tar eg like gode avgjerder i morgon, kan det bli gøy, sa ho.

Tour de Ski blir avslutta søndag.

