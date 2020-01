sport

– Vi har sagt nei til eit bod på Pål André Helland, seier Mikael Dorsin utan å vilje stadfeste kva klubb det er snakk om.

Ifølgje avisa dreier det seg om svenske Norrköping. – Pål er viktig for oss, og vi vil i utgangspunktet ikkje selje han. Han kjem til å vere viktig for oss neste år. Motivert og skadefri er han er ein verkeleg god spelar – ein enorm ressurs for laget og klubben. Så enkelt er det, seier Dorsin til Adressa.

