TV-sceneskifte i hoppveka etter 56 år

Heilt sidan 1963 har norske TV-sjåarar trekt til statskanalen for å følgje dei fire hoppvekerenna i Tyskland og Austerrike. Tidlegare i år vart det likevel kjent at TV 2 hadde sikra seg rettane til konkurransane i Innsbruck og Bischofshofen.

Til kvalifiseringa på fredag i Bergiselbakken inntar derfor Kasper Wikestad kommentatorboksen. Med seg har han tidlegare storhoppar Andreas Stjernen. På sletta har TV 2 i tillegg ytterlegare ein tidlegare hopp-profil i rolla som ekspert, Tom Hilde.

Det er medlemsskapet i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som NRK òg er ein del av, som ligg til grunn for TV 2s inntog i hoppveka. EBU har sikra seg rettane til verdscuprenn i Austerrike i denne og dei kommande sesongane.

Konkret betyr det at TV 2 og NRK fordeler renna frå alpelandet seg imellom. Det enda mellom anna med at hoppveka vart delt i to.

Forventningar

– Vi gler oss til å sende hoppveka. Det er nytt for TV 2, men ikkje for sjåarane. Vi skal få til hopp på ein like god måte som før. Vi byrjar ikkje på null, for vi har mange profilar og mykje kompetanse, sa kanaldirektør Trygve Rønningen då avtalen vart kjent.

I hoppleiren vart nyheita mottatt med stor grad av forventning.

– Ein er jo alltid spent når det kjem endringar, men samtidig er eg skrudd saman sånn at eg ikkje er redd for endringar så lenge ein opplever at dei som kjem inn og tar over har høg motivasjon i forhold til å gjere nettopp det, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB for ei tid tilbake.

Han håpar TV 2 kan bidra til å løfte sporten ytterlegare.

– For meg er det kjempespennande å sjå i kva grad TV 2 kjem til å bruke all den kunnskapen dei har bygd seg opp gjennom å bygge opp Premier League, og om dei klarer å gjere noko av det same med hopp. Det ville betydd enormt mykje. Desto fleire mediehus og TV-kanalar som er interesserte i det vi driv med, desto betre er verda for oss, sa Bråthen.

Rutine

TV 2 har dei siste sesongane hatt rettane til og vist ei mengde store vintersportsarrangement frå Sveits. Før jul sende kanalen mellom anna verdscuprenna i hopp i Engelberg.

Hoppveka er elles ikkje det første store idrettsarrangementet NRK og TV 2 deler seg imellom. Allmennkringkastarane har etter kvart opparbeidd seg betydeleg rutine på den fronten, til dømes i samband med store fotballmeisterskap.

