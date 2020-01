Ingen mål for Ibrahimovic i Milan-comeback – Ronaldo med tre mål mot Cagliari

sport

For etter ein 1. omgang der heimelaget skapte lite, var det duka for Zlatan Ibrahimovic like etter pause. Ibrahimovic kom inn etter 55 minutt, til øredøvande jubel frå dei drygt 60.000 tilskodarane som hadde møtt opp måndag. Då var det åtte år sidan svensken sist hadde på seg Milan-drakten.

Umiddelbart vart Zlatan involvert. Han fekk ballen på 15 meter og prøvde å sleppe vidare til Rafael Leao, men pasningen vart akkurat litt for svak.

To minutt seinare var 38-åringen nære ved å setje inn 1–0. Eit innlegg hamna på pannebrasken til svensken, som nikka mot mål. Forsøket vart redda på strek.

Like etter fekk Milan eit frispark på 30 meter. Det trefte igjen hovudet til Zlatan, men denne gongen vart headinga redda av målvakt Emil Audero.

Thorsby involvert

Norske Morten Thorsby fekk ei bra moglegheit etter halvspelt 2. omgang. Nordmannen la til rette og skaut frå 20 meter, men ballen sneik seg utanfor stolpen til Gianluigi Donnarumma.

Sekund seinare hamna Thorsby i boka til dommaren for ein etterslenga på Davide Massa.

Ibrahimovic vart meir usynleg på tampen av oppgjeret, og det enda 0–0 på San Siro. Det var første gong sidan 2010 at svensken har gått av ein debutkamp mållaus, òg då for Milan (0-2-tap for Cesena. Zlatan skaut i stolpen).

Både med PSG (to mål mot Lorient i 2012), Manchester United (eitt mål i 2-1-sigeren over Leicester i 2016) og LA Galaxy (to mål på 19 minutt i 4-3-sigeren over LAFC i 2018) scora svensken i den første kampen sin.

0-0 gjer at Milan held fram den skuffande sesongen sin. Dei er nummer 12 med berre 22 poeng etter 18 kampar.

– Zlatans innhopp var positivt. Han gav oss karakter og var til stades. Vi er ikkje vane med å ha ein spelar med fysikken hans i boksen, så han fekk ikkje så mykje å jobbe med. Spesielt mot slutten av kampen, sa Milan-trenar Stefano Pioli.

Tre mål og målgivande for Ronaldo

I Torino var Cristiano Ronaldo i fyr og flamme. Portugisaren scora tre mål og hadde målgivande i den knusande 4-0-sigeren over Cagliari.

Fem minutt etter pause snappa han opp ei horribel feilpasning, drog lekkert av keeper og sette inn 1–0.

Etter halvspelt 2. omgang fekk heimelaga straffe etter at Paulo Dybala vart felt. Ronaldo var klinisk frå elleve meter og hamra ballen i høgre hjørne.

Ni minutt før slutt spelte han gjennom Gonzalo Higuaín, som sette ballen i mål, før Ronaldo minuttet etter sette inn sitt tredje for dagen. Douglas Costa sette opp portugisaren, som var iskald med venstrefoten og plasserte han under Cagliari-målvakt Robin Olsen.

