Solskjær roser Guardiola før stormøte: – Noko å strekke seg etter

Den første kampen blir spelt på Old Trafford tysdag, medan City er heimelag i returkampen 29. januar. Solskjær konsentrerer seg no berre om det første møtet.

– Det er to kampar, så vi må hugse at vi berre er halvvegs når denne kampen er over. Men vi fokuserer berre på denne kampen no, for det er tre veker til den nesten, sa nordmannen på pressekonferansen sin føre kampen.

United vann 2–1 sist laga møttest i ein ligakamp i desember.

– Vi hadde ein bra periode der mot Tottenham og City (to sigrar på fire dagar), og det er nivået vi må sikte mot. Vi veit vi kan klare det fysisk, men kvar kamp lever sitt eige liv, seier Solskjær.

Pep-ros

Han vart mint på at han denne gongen møter eit City-lag i mykje betre form enn sist. Dei lyseblå har vunne sju av sine åtte siste kampar.

– Dei er tilbake på sigerssporet, og dei har sjølvtillit. Men eg trur ikkje forma har noko å seie når vi møtest. Då er det derby-adrenalin og ein annan atmosfære. Og ting kan endre seg på eitt sekund og éi avgjerd, seier Solskjær.

Han roser samtidig laget til City-manager Josep Guardiola.

– Det er eit topplag, og som eg har sagt før: Eg beundrar verkeleg laget til «Pep». Dei har heva nivået så mykje sidan han kom inn. Standarden han og teamet hans har sett, er noko å strekke seg etter for oss.

Skadevanskar

Både United og City er inne i eit hektisk kampprogram og spelte FA-cupkampar i helga. Det tærer på kreftene i laga, og Solskjær kan måtte klare seg utan fleire sentrale spelarar i byderbyet tysdag.

Harry Maguire fekk ein smell mot Wolverhampton laurdag og er usikker. Det same er trioen Anthony Martial, Jesse Lingard og Luke Shaw, som stod over FA-cupkampen med sjukdom. Også Tahith Chong fekk kjenning med ein skade mot Wolves.

Frå før er det klart at Solskjær må klare seg utan midtbaneduoen Paul Pogba og Scott McTominay i ein lengre periode.

– Eg skal gi dei så mykje tid som mogleg fram mot kampen. Nokon av dei er framleis ikkje klare, og det er fleire av dei som ikkje kunne spelt om det var kamp i dag. Men ting kan skje på 36 timar, og eg kjem ikkje til å gi dykk laget no, seier han.

Sterkt

Solskjær opnar for å gi Sergio Romero, som heldt nullen mot Wolves, fornya tillit mellom stengene. Men laguttaket vil han ikkje seie noko om før det er klart tysdag kveld.

– Han (Romero) gjorde det bra, men vi held på laget til i morgon. No er det ikkje mykje vi får trena mellom kampane. Det handlar om mentale førebuingar og god behandling frå det fysiske teamet. Og så må vi hugse kva vi gjorde bra sist (mot City).

Motstandaren på tysdag har ein betydeleg breiare tropp å plukke spelarar frå.

– Dei møtte Port Vale i helga, så dei kunne kvile nokon. Og uansett kven Pep vel, så blir det eit bra lag, seier Solskjær.

