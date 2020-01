Danske medium: Bjarne Riis blir sportssjef i Boasson Hagens lag

sport

Det skriv fleire danske medium. Virtu Cycling, der Riis er medeigar, har kalla inn til pressekonferanse tysdag ettermiddag, og han dreier seg ifølgje avisa B.T. om at Virtu kjøper seg inn i NTT.

B.T. skriv òg at den kontroversielle sykkelprofilen Riis blir sportsleg ansvarleg for laget. Ekstra Bladet skriv at ei rekke av Riis' tidlegare kollegaer har vorte tilsette i NTT, og at tilsetjingane skal ha skjedd i forventning om at Riis overtar laget.

Både Edvald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller syklar for NTT, som inntil nyleg heitte Dimension Data.

Bjarne Riis var i si tid ein av dei beste sykkelryttarane i verda, og han vann Tour de France samanlagt i 1996. I 2007 innrømte han likevel å ha dopa seg i åra 1993 til 1998.

Seinare var Riis lagsjef for CSC, som vart døypt om til Saxo Bank og deretter Tinkoff-Saxo.

Pressekonferansen med Virtu Cycling blir halden i København klokka 15 tysdag.

