Lorentzen og Lunde Pedersen vil føre norsk skøytesport tilbake til rampelyset

Norsk skøytesport har levd i skuggen av andre vinteridrettar så langt i sesongen. Medan norske triumfar har florert i langrenn, hopp og alpint, har skøyteløparane ikkje vore nærleiken av sigerspallen med unntak av ein lagtempo i verdscupen denne sesongen.

Håvard Holmefjord Lorentzen har ein åttandeplass som beste plassering. OL-meisteren frå 2018 (500 meter) har utanom det slite med å vere blant dei 16 beste sprintarane i verda, og han har tilmed vore ein tur innom B-gruppa.

– Vi har vore litt bortskjemde i tidlegare sesongar, og eg skal innrømme at det har gått litt trått så langt. Men vi har hatt nokon skadar hos nokon av dei beste, forklarer sportssjefen for skøytefolket Lasse Sætre til NTB.

Trena på EM-isen

Lorentzen har vore heime i romjula og drog deretter tidleg ned til Heerenveen, der EM går kommande helg, for å få nokre gode økter på rask is.

Sverre Lunde Pedersen har slite med etterverknadene av fallet han hadde på sykkel i slutten av september. Han fekk ein liten opptur i japanske Nagano, der han gjekk ein god 5000 meter i B-gruppa. Tida 6.19,68 hadde vore heilt i nærleiken av ein pallplass i A-gruppa.

Fana-løparen har vore på ei lita høgdetrening i italienske Collalbo som opplading til EM i einskilddistansar.

Attmed dårlege norske prestasjonar har det òg vore tidvis laber oppslutnad om verdscupløpa på TV. NENT Group og Viasat4 har overtatt rettane frå NRK og hadde ved eit høve sjåartal så låge som 9000.

– Vi er fornøgde med sendingane dei har presentert, men det er berre at vi ikkje har prestert. Vi håper at det skal bli litt betre når andre vinteridrettar òg kjem på same kanal neste sesong. Utfordringa vår er likevel at vi må levere ute på isen, seier Sætre.

Bøkko tilbake

På kvinnesida har både Hege Bøkko og Ida Njåtun slite med form og motivasjon. Begge gjekk uttaksløpa til EM og har fått tilbake ny glød og inspirasjon.

– Hege hadde ein liten tenkjepause, men var tilbake til uttaksløpa og skal gå 500 og 1000 i EM. Ida leverte bra tider i Vikingskipet i helga, og ho skal òg gå 500 og 1000 meter i EM ved sida av 1500 meter, seier Sætre.

