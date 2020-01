Pogba ute i minst fire veker etter ankeloperasjon

sport

Manchester United har vore utan midtbanejuvelen sin dei siste tre kampane, og franskmannen blir ikkje å sjå før tidlegast i starten av februar.

Operasjonen var vellykka tysdag og kom som eit resultat av store ankelplager for Pogba denne sesongen. Han sleit med ankelen i september før han var tilbake mot Watford og Newcastle. I begge kampane starta han på benken – i 0-2-tapet for Watford spelte franskmannen den siste halvtimen, medan det vart ein omgang i 4-1-sigeren over Newcastle.

Sidan har den vonde ankelen halde han ute av spel.

Det har berre vorte sju kampar i Premier League og ein i ligacupen for 26-åringen denne sesongen.

– Alt gjekk bra. No må vi verne om den positive energien. Eg er veldig glad. No skal eg høyre på musikk og danse litt med det eine beinet, sa Pogba i ein Instagram-story frå sjukesenga etter operasjonen.

