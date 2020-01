sport

Også assistenten hans Kevin McCarthy måtte forlate jobben. Dei to har vore 5,5 år i jobben og leidde laget til Stanley Cup-finale i 2017.

– Kjenslene deira for spelet og evna til å motivere laget til å bli best gjorde dette til eit vanskeleg val, sa generalmanageren for laget, David Poile, ifølgje NHL.

Nokon erstattar er enno ikkje på plass og allereie tysdag kveld tar laget imot Boston Bruins.

Det siste tapet til laget kom mot borte mot Anaheim Ducks. Kampen vart avgjord etter straffer.

