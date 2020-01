Stjerneros til Ruud etter stor veke

sport

Ruud har slått tennistoppar som John Isner og Fabio Fognini under ATP Cup. Tysdag heldt 21-åringen frå Snarøya òg nivået til femteranka Danijl Medvedev frå Russland trass i tap i strake sett.

– Det har vore ei utruleg morosam og lærerik veke. Det er mykje positivt å ta med seg vidare. Denne kampen mot Medvedev vil eg ta med meg som erfaring. Forhåpentlegvis får eg møte fleire toppspelarar framover, sa Ruud til NTB.

– Eg har møtt tre topp 20-spelarar og slått to av dei, sa Ruud, som også fekk spørsmål om alle brannane som herjar i Australia.

– Det er forferdeleg med all skaden brannane har gjort. Vi får krysse fingrane og håpe på det beste, sa Ruud. Han bidrog sjølv pengemessig til støttefondet for dei ramma.

Arrangøren av ATP Cup gir 100 australske dollar (drygt 600 kroner) til fondet for kvart sørveess i turneringa. Ruud hadde fire–fem av dei tysdag. Til samanlikning hadde Medvedev 13.

Nadal-skryt

I fjor kom nordmannen i rampelyset då den australske urokråka Nick Kyrgios kalla kampane hans «keisame». Då hadde Ruud på sosiale medium kalla australiaren for både «idiot» og «fullstendig galen».

Verdseinar Rafael Nadal har høgare tankar om det norske tennistalentet.

– Eg såg Ruud spele godt mot slutten av sesongen. Han har trena kvar bidige dag på Mallorca, og han har trena både kraftfullt og bra, seier Nadal.

Nadal har vunne Grand Slam-turneringar heile 19 gonger.

– Ja, sjølvsagt er det er viktig å få ein god start på sesongen med desse gode resultata mot John (Isner) og Fabio (Fognini), held Nadal fram.

– Han har spelt storarta, og eg har sett at han tidlegare har hatt litt problem på hardcourt fordi han har føretrekt grus. Han er ein flott fyr, han jobbar hardt og seriøst og har ein flott familie og flotte menneske rundt seg. Eg er kjempeglad på deira vegner, seier spanjolen.

Truar snart faren

Casper Ruud bikka topp 100 på verdsrankinga i mars i fjor. Han er for tida ranka som nummer 53, men ligg an til å hamne på 46.-plass ved neste ranking. Han byrjar for alvor å nærme seg faren Christian Ruud, som var oppe på 39.-plass i 1995.

– Han har spelt sin beste hardcourt-tennis. Han har slått to toppspelarar og yppa seg mot Medvedev som er ein einar på hardcourt. Sørven hans er bra, backhanden er god, og han held fram med den gode forehanden sin, seier faren og trenaren om innsatsen til sonen.

(©NPK)