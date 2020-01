Bjarne Riis blir sportssjef i Boasson Hagens lag

sport

Det vart stadfesta på eit pressemøte onsdag. Den danske sykkelprofilen blir sportsleg ansvarleg for laget.

Det har i lengre tid vore spekulert i Riis og Virtu Cycling er på veg inn i NTT, som inntil nyleg heitte Dimension Data. Eigarskapet blir delt mellom dei danske investorane og grunnleggjaren av laget, Douglas Ryder.

Ekstra Bladet melde allereie tysdag at ei rekke av Riis' tidlegare kollegaer har vorte tilsette i NTT, og at tilsetjingane skal ha skjedd i forventing om at Riis overtar laget.

Både Edvald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller syklar for NTT.

Bjarne Riis var i si tid ein av dei beste sykkelryttarane i verda. Han vann Tour de France i 1996. I 2007 innrømte han likevel å ha dopa seg i åra 1993 til 1998.

Seinare var Riis lagsjef for CSC, som vart døypt om til Saxo Bank og deretter Tinkoff-Saxo.

(©NPK)