Ein periode på 20 minutt øydela for United i ligacupkampen mot City: – Verste me har spelt

– Den siste halvtimen i første omgang er det verste me har spela, sa Solskjær til det samla pressekorpset etter at United rett og slett hadde vorte rundspela av byrival City på Old Trafford.

Solskjærs menn tapte til slutt 1–3 og har med det eit tøft, men overkomeleg utgangspunkt før returoppgjeret på bortebane i slutten av januar.

Men det såg ut til å bli eit mykje større tap i løpet av den første omgangen, der United ikkje hang med i det heile.

– Me klarte ikkje å handtera den første smellen. Me vart springande imellom. Me lét dei spela. Me heldt ikkje hovudet høgt. Me tok avgjerder me ikkje burde gjort. Det måtte fiksast i pausen.

– Kva sa du til spelarane i pausen?

– Eg sa til spelarane at det er framleis tre gonger 45 minutt att, me må halda oss i kampen og sørgja for å vinna andre omgang, sa Solskjær til VG.

United har ikkje vunne i 2020 endå – to tap og ein uavgjord er fasit for «Dei raude djevlane». City derimot har opna året med tre av tre sigrar og 9–3 i målskilnad.

Solskjærs menn møter Norwich på Old Trafford til helga i Premier League.

