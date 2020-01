Lakers-stjerne måtte gå av banen etter stygt fall

sport

Davis skulle gå opp for å blokkera eit skot frå tidlegare Lakers-spelar Julius Randle på tampen av den tredje perioden, men landa feil og rulla rundt i store smerter på parketten i Los Angeles.

Han heldt seg til korsryggen og hadde tydeleg vondt før han fekk hjelp av parketten.

ESPN skriv at Davis etter kvart klarte å gå for eiga maskin i garderoben, men at han hadde vondt og brukte lang tid på å gå rundt.

– Vi kryssar fingrane for at det går bra. Han er ein av dei beste spelarane våre, sa trenar Frank Vogel.

– Vi håper det går bra med han, og det er det vi trur òg. Det var tøft å sjå, uttalte LeBron James, som sjølv var sjuk, men spelte.

Før han måtte gi seg, hadde Davis skåra fem poeng, plukka seks returar, hatt fem målgivande pasningar, blokkert to skot og hatt to steals på 28 minutt i den knusande sigeren over Knicks.

Davis snittar på 27,7 poeng og 9,5 returar i den første sesongen sin med Los Angeles Lakers. Etter at Lakers tapte fire kampar på rad i juleperioden har dei no vunne seks strake. Dei leier NBAs vestre avdeling føre Denver Nuggets og Houston Rockets.

LeBron James vart den store spelaren i natt med 31 poeng etter å ha treft på seks trepoengarar.

(©NPK)