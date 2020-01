Rival om umenneskeleg Carlsen: – Mest motivert av alle

sport

Carlsen har fått turneringssigrar på rekkje og rad det siste kalenderåret. To av dei kom i romjula då han vart verdsmeister både i hurtigsjakk og lynsjakk.

Verdsmeisteren har vore den største stjerna i sjakksporten i ei årrekkje, men 2019-dominansen har likevel fått både konkurrentar og ekspertar til å heve augnebryna litt ekstra.

Tidlegare verdsmeister Vladimir Kramnik går langt i å antyde at 29-åringen frå Lommedalen er på eit endå høgare nivå enn nokon gong tidlegare.

– Nivået på Carlsens konsentrasjon og motivasjon er nesten umenneskeleg, seier han i eit intervju med storavisa Times of India.

Eigen motivasjon

Russiske Kramnik har innleidd eit besøk i India, der han i ein periode skal undervise ei gruppe sjakktalent saman med kviterussiske Boris Gelfand. 44-åringen trekkjer fram Carlsens svolt etter nye triumfar som ei viktig årsak til 2019-suksessen.

– Då eg såg han under VM i lynsjakk i Moskva, kanaliserte han all sin energi på å vinne turneringa. Eg kan forsikre om at han var den mest motiverte av alle, seier Kramnik.

Carlsen tok den tredje strake VM-tittelen sin i lynsjakk og den femte i karrieren i Moskva. 29-åringen vart òg verdsmeister Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull frå Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

VM-sigeren i hurtigsjakk var Carlsens første sidan 2015.

Verdsmeisteren gjekk òg til topps i mellom anna Wijk aan Zee-turneringa, Shamkir Chess og Grenke Chess i fjor.

– Veldig motivert

Sjølv om nordmannen nett no regjerer sjakkverda, vil ikkje Vladimir Kramnik utan vidare be dei indiske sjakktalenta han no skal undervise, følgje Carlsen blindt.

– Det å vera veldig motivert er Carlsens sterke side. Historia har samtidig vist at du kan gjera det sterkt sjølv om du ikkje har slike kvalitetar. Korkje eg eller Vishy Anand hadde det, men vi hadde kvalitetane våre som hjelpte oss å vinne VM-tittelen, seier han til Times of India.

44-åringen rår komande stjerner til å utvikle sin eigen stil. I tillegg er det nødvendig å ha ein liten porsjon flaks med seg på vegen.

Skal forsvara siger

Eit nytt sjakkår er i gang, og Magnus Carlsen har ingen planar om å kvile på laurbæra frå 2019. Fredag startar Wijk aan Zee-turneringa i Nederland, der nordmannen skal prøve å forsvara sigeren frå i fjor.

Carlsen har vunne turneringa sju gonger tidlegare og må finne seg i å vera klar favoritt òg denne gongen.

Seinare i 2020 skal nordmannen forsvara VM-tittelen sin i langsjakk. Kven som blir motstandar, blir klart etter kandidatturneringa i russiske Jekaterinburg i mars–april.

