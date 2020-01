Hoppdronninga spent etter lang konkurransepause: – Kan vera litt anten eller

sport

Fredag er det kvalifisering i storbakken i OL-anlegget i Japan, følgd av individuelle renn både laurdag og sundag. Lundby er spent på kvar ho står.

– Etter eit langt konkurranseopphald blir det kult å konkurrera att. Eg er veldig motivert og klar for å gi gass, men er veldig spent på forma òg, seier 25-åringen.

Bøverbru-jenta har ikkje konkurrert sidan ho vart nummer fem i tyske Klingenthal 14. desember. Sidan den gong har ho likevel hausta heider i form av å bli kåra til årets førebilete på idrettsgallaen.

Anten eller

Lundby, som innleidde sesongen med to sigrar på heimebane i Lillehammer, veit at OL-anlegget i Japan er krevjande.

– Sapporobakken kan vera litt anten eller, så ein må berre møta opp og gjera sitt. Men eg trur det er ein bakke som passar meg bra, om eg hoppar som eg kan og kjem meg fint på lufta i denne nydelege flygebakken, seier ho.

Renna i OL-byen frå 1972 blir følgde av renn i Zao neste veke. Der skal det hoppast to nye og dessutan individuelle renn og lagkonkurranse.

Lundby får med seg landslagskollegaene Ingebjørg Saglien Bråten, Silje Opseth og Anna Odine Strøm til renna i Japan.

– Me sender full flåte. Me har gode tradisjonar i Japan. Det verkar som jentene våre trivst her, seier landslagssjef Christian Meyer.

Strøm-gjennombrot

Anne Odine Strøm tok den første pallplassen i karrieren i verdscupen då ho vart nummer to i normalbakken i Zao førre sesong. Sidan vart det ytterlegare ein pallplass i russiske Nizjnij Tagil seinare på vinteren.

For Maren Lundby handlar inneverande sesong i første rekkje om å vinna verdscupen samanlagt for tredje år på rad. Den polske legenda Adam Malysz er åleine i hoppsirkuset om å ha klart den bragda tidlegare.

Føre renna i Japan har Lundby fem poengs forsprang til austerrikske Chiara Hölzl i verdscupen.

